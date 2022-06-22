Военные РФ казнили фотожурналиста Макса Левина – расследование "Репортеров без границ"

В Сеть попали фото с места трагедии

На месте инцидента нашли сгоревшую машину Левина / Фото: Коллаж: Сегодня

Фотожурналист Макс Левин, которого 1 апреля нашли мертвым под Киевом, был казнен оккупантами. Перед смертью его могли допрашивать и пытать.

К такому выводу пришли представители организации "Репортеры без границ", посетившие Украину для расследования обстоятельств смерти Левина. По данным их отчета, Левина и его друга, солдата Алексея Чернышова, российские военные казнили 13 марта в лесу возле села Мощун под Киевом.

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По информации расследования, 10 марта Левин потерял свой беспилотник в лесу около Мощуна, пытаясь получить кадры вторжения России в этот район. Три дня спустя он вернулся, чтобы найти свой беспилотник, потому что был убежден в важности последних снимков, которые он сделал. Но часть леса уже была занята россиянами.

Когда оккупанты покинули этот регион, "Репортеры без границ" смогли отыскать место преступления. Обгоревший "форд маверик" Левина все еще был там. На месте происшествия нашли несколько пуль, а также документы, удостоверяющие личность Чернышова, который был вместе с Левиным. В автомобиле насчитали 14 отверстий от пуль.

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Очень близко от места убийства было несколько предметов с возможными следами ДНК, свидетельствующие о присутствии российских солдат.

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Металлоискатели даже обнаружили пулю, которая, вероятно, попала в Левина.

"Анализ фотографий с места преступления и изъятые вещественные доказательства четко указывают на казнь, которой, возможно, предшествовал допрос или даже пытки", – отмечают "Репортеры без границ".

Напомним, 13 марта Левин вместе со своим напарником Алексеем Чернышовым отправились в Киевскую область фотографировать последствия российской агрессии. С тех пор связь с ними обоими прервалась.

Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались боевые действия. Его тело обнаружили 1 апреля.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

Кто такой Макс Левин

Макс Левин родился 7 июля 1981 в Киевской области. В юношестве он посещал фотокружки и снимал на зеркальный "Киев-98". После школы получил образование по специальности "инженер компьютерных систем" в Киевском политехническом институте. Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.

Более 10 лет Макс посвятил работе в LB.ua. Также он работал с агентствами Reuters, BBC, Associated Press и другими. Его снимки появлялись в The Wall Street Journal, TIME, ELLE, Vatican news, "Радио Свобода" (RFE/RL) и т. д.