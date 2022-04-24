Верещук: ООН должна обеспечить коридор из Мариуполя, мы требуем

Город подвергается бомбардировкам и обстрелам. Также удары попадают на территорию завода "Азовсталь"

Верещук требует открыть гуманитарный коридор / Коллаж "Сегодня"

ООН должна обеспечить гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя. Сейчас на "Азовстали" находятся 1000 женщин и детей, а также 500 раненых людей.

Об этом заявила вице-премьер Ирины Верещук, пишет РБК-Украина.

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"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытие гуманитарного коридора и с "Азовстали", и из Мариуполя в целом. На "Азовстали" сейчас 1000 женщин и детей, еще 500 раненых, почти 50 человек нуждаются в немедленной квалифицированной помощи. Именно об этом должен говорить господин Гутерриш (в России, – ред.). Самое главное, что может сделать ООН – это открыть гуманитарный коридор", – отметила Ирина Верещук.

Обстановка в Мариуполе

21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".

Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.

В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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