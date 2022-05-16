В Запорожской области военные РФ ссорятся с коллаборантами – в чем причина

При этом оккупанты продолжают обстреливать регион

В Запорожской области оккупанты устраивают ссоры с коллаборантами региона. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать и обстреливать Запорожскую область. При этом между захватчиками и коллаборантами начались ссоры. Это связано с невыплатой денег до 9 мая.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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Какая ситуация в Запорожской области?

Как стало известно, между коллаборантами и оккупантами начинаются серьезные недоразумения. Они не хотят уступать первенство друг другу. Известный запорожцам предатель Рогов обвинил самоназначенного "губернатора" Балицкого в том, что из-за него "потерялись по дороге" из Москвы в Мелитополь обещанные выплаты по 10 000 рублей до 9 мая.

Кроме того, российские оккупационные войска близ Дорожнянки взорвали дорогу минами как со стороны Полог, так и со стороны Гуляйполя. Глубина разрушений около полутора метров. Таким образом россияне отрезали село, а также транспортное сообщение между Пологами и Гуляйполем.

В Орехове военные РФ артударами повредили три отделения местной больницы и храм религиозной общины.

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14 мая на протяжении всех суток оккупанты продолжали обстреливать Гуляйполе и крушить гражданскую инфраструктуру. В результате вооруженной атаки россиян повреждены жилые дома. Некоторые помещения от прямых ракетных попаданий полностью разрушены.

Также повреждены придомовая территория и гаражные сооружения мирного населения. Информация о пострадавших не поступала.

В селе Малая Токмачка Пологовского района в результате артиллерийских обстрелов оккупантами было повреждено хозяйственное здание на территории Ореховского исправительного учреждения.

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Под Запорожьем российские военные убили общественного активиста

В Запорожской области российские оккупанты застрелили общественного активиста. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Стало известно, что оккупанты убили общественного активиста, патриота Сергея Семенека. Россияне застрелили его выстрелом в спину, а до того два дня пытали, требуя, чтобы тот выдал место хранения оружия и местных собратьев", – говорится в сообщении.

Также, по информации ОВА, существует предположение, что найденного мертвым мэра оккупированного Токмака Игоря Котелевского могли убить.

"Он отказывался сотрудничать с оккупантами, постоянно менял свое место жительства, поэтому некоторые считают, что его смерть была насильственной, ведь его могли сдать оккупантам коллаборанты", – отметили в администрации.

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