В ЮНИСЕФ назвали количество украинцев, у которых проблемы с питьевой водой

РФ нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, которая является одной из важнейших потребностей человека

Подача воды нарушена / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате интенсивных боевых действий в Украине российские оккупанты разрушают сети водо- и электроснабжения. В общей сложности 6 млн человек ежедневно ведут борьбу за доступ к питьевой воде.

Об этом говорится на странице Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине в Twitter.

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"Более месяца интенсивных боевых действий в Украине привели к разрушению сетей водоснабжения и электрических сетей, в результате чего более 4,6 млн человек остались с ограниченным доступом к воде. Всего более 6 млн человек в Украине ежедневно борются, чтобы иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека", – сообщает фонд.

Более than a month of intense hostilities in #Ukraine devastated #water & электропроводки, регулирующие более 4.6 mln ppl с ограниченным доступом в воду . В целом, свыше 6 миллионов человек в Украине являются строгливыми каждый день до наводнения воды, один из most essential human needs pic.twitter.com/sxtew1fw1d - UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) April 18, 2022

Оккупанты оставили десятки городов без питьевой воды

Из-за вторжения России десятки городов, где проживают миллионы украинцев, лишены доступа к питьевой воде. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

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"Война частично или полностью лишила доступа к питьевой воде жителей Мариуполя, Николаева, Харькова, Ахтырки, Изюма, Макарова, Пологов, Васильевки, Орехова, Гуляйполя, Чернигова, Тростянца и многих других населенных пунктов. Только в Донецкой области 200 тысяч человек не имеют доступа к воде", – рассказала она.

Как отметила омбудсмен, с увеличением масштабов столкновений существует угроза, что в ближайшие недели Донецкая область может быть полностью отключена от водоснабжения.

Денисова отметила, что Россия нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, закрепленное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека. Действия агрессора являются прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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