В ЮНИСЕФ назвали количество украинцев, у которых проблемы с питьевой водой

В результате интенсивных боевых действий в Украине российские оккупанты разрушают сети водо- и электроснабжения. В общей сложности 6 млн человек ежедневно ведут борьбу за доступ к питьевой воде.

Об этом говорится на странице Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине в Twitter.

"Более месяца интенсивных боевых действий в Украине привели к разрушению сетей водоснабжения и электрических сетей, в результате чего более 4,6 млн человек остались с ограниченным доступом к воде. Всего более 6 млн человек в Украине ежедневно борются, чтобы иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека", – сообщает фонд.

