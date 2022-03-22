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В Винницкой области сбили вражескую ракету "Искандер"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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22 марта, 16:35
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Российские военные продолжают нести серьезные потери в войне против Украины
Обломки российской ракеты. Фото: коллаж "Сегодня"
Обломки российской ракеты. Фото: коллаж "Сегодня"

В небе над Винницкой областью сегодня, 22 марта, ВСУ сбили российскую ракету "Искандер".

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов на своей странице в Facebook.

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"Плюс одна… Искандер", — говорится в публикации.

Война в Украине 22 марта

  • Оккупанты устроили пожары в Чернобыльской зоне. Сообщается, что площадь пожара превышает допустимые нормы в десятки раз. В связи с этим возрастает опасность радиационного заражения в пределах 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС.
  • За последнюю неделю российские оккупанты насильственно вывезли на территорию РФ несколько тысяч местных жителей. Это преимущественно женщины и дети из Левобережного района и приюта в здании спорт-клуба, где они скрывались от бомбардировок.
  • Более 350 тысяч мариупольцев до сих пор скрываются в убежищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупантов. Ситуация в городе критическая. В среднем за сутки в городе сбрасывается от 50 до 100 авиабомб.
  • Оккупанты обстреляли из "Градов" Зеленодольск у Кривого Рога. В результате разрушены жилые дома. На других направлениях ночь прошла спокойно.
  • В Закарпатье обезвредили группу российских диверсантов во главе с агентом ФСБ РФ. Они готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского и диверсии в столице и других областях.
  • В Ахтырском районе Сумской области около 300 солдат отказались воевать против ВСУ и покинули поле боя, несмотря на приказ. Они сбежали вместе с техникой.

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