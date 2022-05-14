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В Украине выпустили игральные карты с военными преступниками РФ (фото)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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14 мая, 01:35
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Главнокомандующий Валерий Залужный пообещал, что "карта рашизма будет непременно бита"
Валерий Залужный презентовал игральные карты с российскими военными преступниками и пропагандистами
Валерий Залужный презентовал игральные карты с российскими военными преступниками и пропагандистами / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские волонтеры при поддержке военного руководства страны выпустили две колоды игральных карт с изображением российских военных преступников, политиков и пропагандистов. В частности, в колоде есть командующий так называемой "спецоперацией РФ в Украине" генерал Александр Дворников.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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"Ровно 20 лет назад, в 2002 году, Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, играя в которые военные США запоминали свои цели. В 2022 году волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжили эту традицию и при поддержке военного руководства Украины, в частности, и моей, выпустили две колоды карт военных преступников РФ и российских политиков и пропагандистов", – написал Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, "совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма будет непременно бита как на поле боя, так и в информационной плоскости".

Напомним, что в 2014 году волонтеры создали подобную колоду карт "Бей падлюку", персонажами которой были главари боевиков "ЛДНР". Колоду несколько раз переиздавали, поскольку ее персонажи – в частности Александр Захарченко, "Гиви", "Моторола" и другие – очень быстро погибали.

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ВСУ истребляют российских генералов с помощью разведки США

США снабжают Украину разведданными о войсках РФ, что позволило ВСУ ликвидировать многих российских генералов.

10 мая глава разведывательного управления Пентагона Скотт Беррье доложил комитету по вооруженным силам Сената США, что Украина за время боевых действий уничтожила от "восьми до десяти" российских генералов.

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Военный эксперт Олег Жданов объясняет такие успехи ВСУ тем, высшему российскому командованию зачастую приходится лично находиться на линии фронта, чтобы контролировать бойцов.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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