Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Украине раздалась серия взрывов: что известно (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 10:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Советник главы МВД Антон Геращенко предупредил, что в столице есть угроза ракетного удара
Россия пустила ракеты по украинским населенным пунктам. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия пустила ракеты по украинским населенным пунктам. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты. Утром 20 мая были слышны взрывы в Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях. По предварительным данным, в некоторых регионах крылатые ракеты сбила ПВО.

Сайт "Сегодня" расскажет подробности.

Реклама

Какова ситуация в Украине?

По состоянию на 9 утра 20 мая во многих областях Украины воздушные тревоги.

Как заявил советник главы МВД Антон Геращенко, в столице угроза ракетного удара.

Реклама

Небо в Киевской области

Реклама

Различные Telegram-каналы пишут, что в Киевской области, предварительно в Фастове, ПВО сбила крылатую ракету. Осколки упали на жилые дома.

Осколки ракеты упали на жилые дома

Главное о войне в Украине на утро 20 мая – смотрите в видео ведущего Алексея Бурлакова на YouTube-канале "Украина 4.5.0":

Также слышны взрывы в Хмельницкой области. Но глава ОВА Сергей Гамалий опроверг информацию о взрывах.

Кроме того, сообщают о трех попаданиях в город Малин Житомирской области.

Малин на карте

Во Львовской области была замечена крылатая ракета на посту визуального наблюдения. Сработала ПВО, заявил глава ОВА Максим Козицкий.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 20 мая
1
Личный состав 28700
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 168
Вертолеты
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артиллерия 596
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 200
РСЗО
9
БПЛА 460
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2162
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Пилот-виртуоз… Полковник Александр Григорьев – военный летчик 16 отдельной бригады армейской авиации “Броды”, участник АТО/ООС, входил в состав миротворческого контингента. Один из немногих вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в ДР Конго. Погиб в составе экипажа вертолета Ми-8 во время выполнения боевого задания в Киевской области. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Десантник Дмитрий Тодоров – старший лейтенант ВСУ, командир роты. Вместе с побратимами остановил колонну вражеской техники, лично уничтожил танк. В начале мая в видеообращении президент Зеленский сообщил о присвоении Тодорову звания Героя Украины за смелость и чрезвычайную эффективность в боях против оккупантов в Донецкой области.
История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29982.67

Binance Coin (BNB)

306.89

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

69.53

Theta (THETA)

1.26

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять