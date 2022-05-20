В Украине раздалась серия взрывов: что известно (фото, видео)

Советник главы МВД Антон Геращенко предупредил, что в столице есть угроза ракетного удара

Россия пустила ракеты по украинским населенным пунктам. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты. Утром 20 мая были слышны взрывы в Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях. По предварительным данным, в некоторых регионах крылатые ракеты сбила ПВО.

Сайт "Сегодня" расскажет подробности.

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Какова ситуация в Украине?

По состоянию на 9 утра 20 мая во многих областях Украины воздушные тревоги.

Как заявил советник главы МВД Антон Геращенко, в столице угроза ракетного удара.

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Небо в Киевской области

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Различные Telegram-каналы пишут, что в Киевской области, предварительно в Фастове, ПВО сбила крылатую ракету. Осколки упали на жилые дома.

Осколки ракеты упали на жилые дома

Главное о войне в Украине на утро 20 мая – смотрите в видео ведущего Алексея Бурлакова на YouTube-канале "Украина 4.5.0":

Также слышны взрывы в Хмельницкой области. Но глава ОВА Сергей Гамалий опроверг информацию о взрывах.

Кроме того, сообщают о трех попаданиях в город Малин Житомирской области.

Малин на карте

Во Львовской области была замечена крылатая ракета на посту визуального наблюдения. Сработала ПВО, заявил глава ОВА Максим Козицкий.

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