Захватчики продолжают вести обстрелы

Погиб мужчина и молодая девушка/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Сумской области оккупанты убили двух мирных жителей. Захватчики отбирают у людей оружие и телефоны.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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"Почему-то начали ходить по дворам и забирать (оккупанты – Ред.) у людей мобильные телефоны. Забирают, у кого есть, официально зарегистрированное оружие", — отметил Живицкий.

Глава ОГА сообщил, что продолжаются обстрелы пригорода и города Сумы. В результате боев погибла молодая девушка — был обстрелян гражданский автомобиль.

"Знаем тоже, что был убит мужчина, который занимался предпринимательством и обеспечивал небольшой населенный пункт продуктами питания", — добавил Живицкий.

Глава ОГА сообщил о предварительно согласованных гуманитарных коридорахна территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

Оккупанты собирают добровольцев из других стран для войны с Украиной

Командование Вооруженных сил РФ продолжает принимать меры по пополнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1 000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы. Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе. В то же время по имеющейся информации, вышеупомянутые боевики имеют целью не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование "командировки" как возможности попасть в страны Европы.

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