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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В США назвали пять военных сценариев для Украины

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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20 мая, 15:45
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Эксперты рассмотрели возможности от краха РФ до ядерного удара по Украине
Война в Украине может пойти по одному из пяти сценариев
Война в Украине может пойти по одному из пяти сценариев / Фото: Коллаж: Сегодня

России не удалось достичь первоначальной цели войны в Украине - удара по Киеву и смены власти. "План Б", включающий наступление российских войск на востоке и юге, также забуксовал.

Война переходит в затяжную фазу и будет иметь пять возможных сценариев развития, пишет The Wall Street Journal.

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1. Российский коллапс

Высокомотивированные, хорошо вооруженные и тактически искусные украинские войска воспользовались слабыми местами российских военных. Русские боролись со слабой логистикой и нескоординированностью разных элементов своей кампании. Они пострадали от плохого снаряжения и подготовки, а местами от низкого морального духа. Согласно западным оценкам, офицерский корпус РФ был серьезно ослаблен потерями.

"Я думаю, что есть сценарий, который, возможно, немного недооценивается – это возможность реального коллапса России", – сказал представитель исследовательской группы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Элиот Коэн.

По его словам, со стороны РФ возможны массовые отказы вступать в бой, дезертирство или беспорядочные отступления.

2. Украинский коллапс

Хотя тяжелые потери, причиненные украинцами российским войскам, хорошо задокументированы, меньше данных, насколько пострадала украинская армия.

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Общедоступная информация свидетельствует, что потери личного состава и техники были значительными. Но, по западным оценкам, потери Украины составляют лишь часть потерь, понесенных россиянами, которые, по оценкам НАТО, имели 40 тысяч убитых, раненых или захваченных в плен до конца марта.

Также аналитики отмечают, что ВСУ с помощью западной техники воюют эффективно и мотивированно, поэтому сценарий военного поражения Украины выглядит маловероятным, пишет издание.

3. "Болото"

Войны часто заходят в тупик, в котором ни одна из сторон не решается проиграть. Западные чиновники предупреждают, что конфликт может продолжаться в следующем году или дальше.

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Ключевой долгосрочной перспективой для Москвы является то, сможет ли она благодаря мобилизационным усилиям увеличить армию еще на 150-180 тысяч. Учитывая необходимость обучения, новобранцы не прибудут на поле боя до конца года. Если в следующем году россияне смогут увеличить мобилизованную армию, мы зайдем в глухой сценарий, считают аналитики.

4. Украинское контрнаступление

После перенаправления своих сил на восток и юго-восток россияне, похоже, бросились вести поэтапное наступление, иногда используя отброшенные от Киева войска вместо того, чтобы подождать и собрать крупные силы.

Похоже, что продвижение России остановится относительно скоро, и вопрос в том, смогут ли украинцы пойти в контрнаступление? Если украинцы все-таки продвинутся, следующий вопрос – где они остановятся. Минимальная цель для Украины – это контрольные линии 23 февраля, за день до российского вторжения.

По мнению аналитиков, если украинцы добьются успеха, это станет политическим вызовом для президента Владимира Зеленского, потому что появится соблазн отодвинуть россиян еще дальше. Внешнее давление на Зеленского, особенно со стороны европейцев, чтобы ограничить наступление, вероятно, возрастет.

5. Эскалация с использованием ядерного оружия

Некоторые западные аналитики сейчас озабочены, не обострит ли Путин конфликт, применив тактическое ядерное или химическое оружие на поле боя. Эксперты не исключают такую вероятность, но говорят, что шансов на это мало.

"Даже если бы на поле боя было использовано ядерное оружие, конфликт автоматически не перерастет в обмен межконтинентальными баллистическими ракетами между Россией и Западом", – пишет издание.

Основным рычагом, останавливающим Россию от использования такого оружия, по словам аналитиков, является то, что оно не принесет никаких успехов РФ в боевых действиях.

Любое использование такого оружия, вероятно, втянет Запад глубже в конфликт. По словам аналитиков, ядерный ответ западных государств будет маловероятным, но обычный военный ответ может быть.

Нынешние "красные линии", мешающие западным силам проводить воздушные операции в Украине, скорее всего, "отпадут" и станет возможным закрытие неба над Украиной с помощью НАТО.

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