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В США дали прогноз, когда оккупанты полностью отойдут от Харькова

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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13 мая, 21:47
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Американские аналитики заметили признаки контрнаступления ВСУ
Враг все еще бомбит Харьковскую область / Коллаж "Сегодня"
Враг все еще бомбит Харьковскую область / Коллаж "Сегодня"

Оккупант терпит неудачи в битвах под Харьковом, который два месяца подвергался нещадным бомбардировкам. Такой вывод сделал американский аналитический центр Институт изучения войны в статье, размещенной на сайте центра.

Что известно

Американские военные аналитики отметили, что под Харьковом контрнаступление ВСУ сломало планы армии России и заставляет ее отойти из региона так же, как это было месяц назад из-под Киева.

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"Украинское контрнаступление под Харьковом также ставит российское командование перед трудным выбором, как, вероятно, и было задумано. Министерство обороны Великобритании сообщает, что российские войска, отведенные из-под Харькова, были направлены в сторону Рубежного и Северодонецка, но ценой уступки позиций под Харьковом, откуда россияне обстреливали город", – отмечается в аналитической записке за 12 мая.

Контрнаступление ВСУ вынуждает российские подразделения, все еще находящиеся вблизи Харькова, сосредоточить свои бомбардировки на украинских войсках, чтобы остановить наше контрнаступление.

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онтрнаступление украинцев под Харьковом начинает очень напоминать контрнаступление, которое в конечном итоге вытеснило российские войска из-под Киева и полностью из Западной Украины, хотя еще слишком рано говорить, примут ли русские подобное решение здесь", – считают эксперты.

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