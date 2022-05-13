В США дали прогноз, когда оккупанты полностью отойдут от Харькова

Американские аналитики заметили признаки контрнаступления ВСУ

Враг все еще бомбит Харьковскую область / Коллаж "Сегодня"

Оккупант терпит неудачи в битвах под Харьковом, который два месяца подвергался нещадным бомбардировкам. Такой вывод сделал американский аналитический центр Институт изучения войны в статье, размещенной на сайте центра.

Что известно

Американские военные аналитики отметили, что под Харьковом контрнаступление ВСУ сломало планы армии России и заставляет ее отойти из региона так же, как это было месяц назад из-под Киева.

Реклама

"Украинское контрнаступление под Харьковом также ставит российское командование перед трудным выбором, как, вероятно, и было задумано. Министерство обороны Великобритании сообщает, что российские войска, отведенные из-под Харькова, были направлены в сторону Рубежного и Северодонецка, но ценой уступки позиций под Харьковом, откуда россияне обстреливали город", – отмечается в аналитической записке за 12 мая.

Контрнаступление ВСУ вынуждает российские подразделения, все еще находящиеся вблизи Харькова, сосредоточить свои бомбардировки на украинских войсках, чтобы остановить наше контрнаступление.

Реклама

"Контрнаступление украинцев под Харьковом начинает очень напоминать контрнаступление, которое в конечном итоге вытеснило российские войска из-под Киева и полностью из Западной Украины, хотя еще слишком рано говорить, примут ли русские подобное решение здесь", – считают эксперты.

Обстановка в регионе