В Симферополе впервые с начала войны мощный "хлопок": что известно

Оккупационные власти уже подготовили свою версию, но очевидцы сообщают о ракете над полуостровом

Над Симферополем сбили ракету / Фото: Коллаж: Сегодня

В Симферополе днем 15 июня прогремел мощный взрыв. Местные сообщают, что ПВО сбила ракету, в результате чего могла пострадать больница. Однако оккупационные власти уже подготовили свою версию.

Об этом сообщают соцсети.

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Очевидцы пишут, что ПВО сбила ракету и обломки упали куда-то на больницу.

"А теперь нормальная информация. Сбили ракету над 7-й горбольницей, осколки попали в больницу", – сообщают местные жители.

Также пишут, что "хлопок" был такой силы, "что окна задрожали" и его было "слышно на весь Крым". Крымчане испугались, что "и к ним пришла война".

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Однако коллаборанты утверждают, что звук образовался в результате перехода самолетом звукового барьера.

Telegram-канал "ЧП Симферополь" пишет со ссылкой на "советника главы Крыма" Олега Крючкова, что "причиной хлопка в небе над Симферополем, вероятнее всего, стал переход самолетом звукового барьера".

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"Хлопки" в России

В России 14 июня снова были "хлопки" в Клинцах Брянской области. В этот раз пострадала военная база. Город расположен примерно в 100 километрах от границы с Украиной.

Как утверждают российские СМИ, в городе Клинцы Брянской области произошел взрыв, после чего у жителей исчезла вода, а над городом летали вертолеты.

Отмечается, что "по неподтвержденным данным", снаряд якобы задел часть военной базы.

11 июня сообщалось, что в Клинцах Брянской области Российской Федерации вспыхнул масштабный пожар на территории воинской части.

Напомним, в России заявляли, что ВСУ якобы обстреляли село Случовск Погарского района Брянской области, в результате чего загорелись два дома.

Сайт "Сегодня" ранее выяснял, что происходит в приграничных областях и кто может стоять за атакой на военные и инфраструктурные объекты РФ.