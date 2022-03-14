В Румынии упал российский беспилотник

Беспилотники "Орлан-10" разрабатываются только Россией и они постоянно использовались во время конфликта на Донбассе с 2014 года

Беспилотник упал возле дома местного жителя / Коллаж "Сегодня"

Беспилотник, вероятнее всего российского происхождения, был найден в румынском муниципалитете Думитра, в 100 километрах к югу от границы Украины.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает Европейская правда.

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Местная полиция начала расследование после того, как один из жителей района Быстрица-Несеуд сообщил, что неизвестный дрон приземлился у его дома.

На месте был миниатюрный самолет, который не имел никакого оборудования или знаков, которые бы означали, что это военный дрон или связанный с войной аппарат.

Это был российский беспилотник?

На фото видно, что летательный аппарат является российским беспилотником "Орлан-10". Он используется для сбора разведывательных данных и определения целей.

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Беспилотники "Орлан-10" разрабатываются только Россией и они постоянно использовались во время конфликта на Донбассе с 2014 года.

Ситуация в Украине 14 марта