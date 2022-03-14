В Румынии упал российский беспилотник

Беспилотник, вероятнее всего российского происхождения, был найден в румынском муниципалитете Думитра, в 100 километрах к югу от границы Украины.
Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает Европейская правда.
Подробности
Местная полиция начала расследование после того, как один из жителей района Быстрица-Несеуд сообщил, что неизвестный дрон приземлился у его дома.
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На месте был миниатюрный самолет, который не имел никакого оборудования или знаков, которые бы означали, что это военный дрон или связанный с войной аппарат.
Это был российский беспилотник?
На фото видно, что летательный аппарат является российским беспилотником "Орлан-10". Он используется для сбора разведывательных данных и определения целей.
Беспилотники "Орлан-10" разрабатываются только Россией и они постоянно использовались во время конфликта на Донбассе с 2014 года.
Ситуация в Украине 14 марта
- Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают российско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны Запада продолжают давить санкциями на Россию.
- Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
- Оккупанты ударили ракетами по Снигиревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате удара пропала мобильная связь.
- Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
- За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины было уничтожено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).