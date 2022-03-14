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СЕГОДНЯ Война Вторжение

В Румынии упал российский беспилотник

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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14 марта, 19:46
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Беспилотники "Орлан-10" разрабатываются только Россией и они постоянно использовались во время конфликта на Донбассе с 2014 года
Беспилотник упал возле дома местного жителя / Коллаж "Сегодня"
Беспилотник упал возле дома местного жителя / Коллаж "Сегодня"

Беспилотник, вероятнее всего российского происхождения, был найден в румынском муниципалитете Думитра, в 100 километрах к югу от границы Украины.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает Европейская правда.

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Подробности

Местная полиция начала расследование после того, как один из жителей района Быстрица-Несеуд сообщил, что неизвестный дрон приземлился у его дома.

На месте был миниатюрный самолет, который не имел никакого оборудования или знаков, которые бы означали, что это военный дрон или связанный с войной аппарат.

Это был российский беспилотник?

На фото видно, что летательный аппарат является российским беспилотником "Орлан-10". Он используется для сбора разведывательных данных и определения целей.

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Беспилотники "Орлан-10" разрабатываются только Россией и они постоянно использовались во время конфликта на Донбассе с 2014 года.

Ситуация в Украине 14 марта

  • Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают российско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны Запада продолжают давить санкциями на Россию.
  • Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
  • Оккупанты ударили ракетами по Снигиревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате удара пропала мобильная связь.
  • Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
  • За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины было уничтожено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).

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