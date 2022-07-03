В РФ "грызутся" оборонка и военное руководство: как это может помочь Украине

В Росси оборонные предприятия отказываются ремонтировать военную технику, которая была повреждена в результате боевых действий в Украине. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
По информации разведки, между директорами оборонных заводов и военным руководством России существует конфликт, которые делает невозможным отправку новой бронетехники в зону боевых действий в Украине.
С начала российского вторжения наши ВСУ обезвредили более 40% боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров только в Южном военном округе РФ, их восстановление нужно проводить на специальных ремонтных предприятиях.
"Доставляя на ремонтные заводы поврежденную технику, оккупанты ее полностью разукомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие части БМП и танков. В то же время директора ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт. Они мотивируют это отсутствием компонентов и недостаточными суммами средств, поступающими от военных за уже выполненные работы", – отметили в разведке.
Российское командование пыталось создать специальные ремонтные бригады, которые бы ремонтировали технику возле зоны боевых действия, однако попытка не увенчалась успехом из-за коррупции в военном руководстве РФ, отметили в разведке.
Что еще узнала разведка Украины
- В оккупированной Чаплинке Херсонской области проходят обыски местных жителей, оккупанты все перекапывают.
- По информации разведки, убитых и раненых военных РФ с острова Змеиный свозят в Крым. Одновременно эвакуированы десять тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе.
- Армия РФ обращается к своему командованию с требованием засекретить их участие в войне, которую они развязали в Украине.
- Россия пытается пополнить потери живой силы, обещая контрактникам заоблачные зарплаты и возможность мародерства.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список российских оккупантов, которые совершили военные преступления против украинцев в Киевской области.