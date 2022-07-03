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В РФ "грызутся" оборонка и военное руководство: как это может помочь Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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3 июля, 13:37
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Директоры ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт
Оборонные предприятия отказываются ремонтировать технику
Оборонные предприятия отказываются ремонтировать технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В Росси оборонные предприятия отказываются ремонтировать военную технику, которая была повреждена в результате боевых действий в Украине. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

По информации разведки, между директорами оборонных заводов и военным руководством России существует конфликт, которые делает невозможным отправку новой бронетехники в зону боевых действий в Украине.

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С начала российского вторжения наши ВСУ обезвредили более 40% боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров только в Южном военном округе РФ, их восстановление нужно проводить на специальных ремонтных предприятиях.

"Доставляя на ремонтные заводы поврежденную технику, оккупанты ее полностью разукомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие части БМП и танков. В то же время директора ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт. Они мотивируют это отсутствием компонентов и недостаточными суммами средств, поступающими от военных за уже выполненные работы", – отметили в разведке.

Российское командование пыталось создать специальные ремонтные бригады, которые бы ремонтировали технику возле зоны боевых действия, однако попытка не увенчалась успехом из-за коррупции в военном руководстве РФ, отметили в разведке.

Что еще узнала разведка Украины

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