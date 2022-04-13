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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В особняке Пинчука под Киевом разместили военный госпиталь

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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13 апреля, 18:51
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Бизнесмен согласился, однако уже хочет здесь делать ремонт
Долгие годы никто не жил в этом особняке, теперь тут живут волонтеры / Коллаж "Сегодня"
Долгие годы никто не жил в этом особняке, теперь тут живут волонтеры / Коллаж "Сегодня"

Защитники Киева, среди которых Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова, разместили свой штаб в особняке Виктора и Елены Пинчук, который стоял законсервированным много лет на Вышгородском направлении под столицей. В отличие от хозяев других помещений, в том числе братьев Суркисов, Пинчуки согласились помочь защитникам Киева.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Что известно

Через час после того как люди в военной форме зашли в стоящее без жильцов большое здание, с ними связался лично Пинчук. Стороны оговорили условия и таким образом мобильный госпиталь получил штаб с согласия сторон.

Здесь появились медикаменты, разложенные на бильярдном столе, у бассейна – ящики с медицинским оборудованием, а во дворе – скорые, которые выезжали для оказания помощи пострадавшим от оккупации городов и поселков в Киевской области и продолжают выезжать на восток.

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После того, как российские войска были отброшены от Киева, у этого штаба появилась еще одна функция – доставка помощи людям, которые месяц пробыли под оккупацией, а сейчас все еще живут без света, газа и воды.

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"Мы сначала договорились, что займем особняк Медведчука. И это было справедливо, он враг Украины и то, что было украдено у народа, должно работать на народ. Однако жить там невозможно, потому что там не закончился ремонт. Мы оказались в этом доме и через час был звонок от Виктора. Мы очень быстро договорились, что остаемся здесь по согласию сторон. А желающих было много, морская пехота, например. Официально дом принадлежит дочке второго президента Украины Леонида Кучмы. Но сейчас, я чувствую, у нас появилось разное понимание "по согласию сторон" нашего джентльменского договора. Нам предлагают покинуть помещение", – рассказал начальник Первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко.

На сегодняшний день в особняке живут волонтеры-медики, которые круглосуточно выезжают на экстренные случаи. Среди нынешних обитателей особняка – две гражданки Канады. Ожидают волонтера из США. Тут же организован большой склад медицинских препаратов и оборудования.

Усадьба Медведчука

  • В конце марта журналисты побывали в резиденции обвиняемого в госизмене народного депутата от "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука, которая расположена на Закарпатье в селе Ждениево.
  • Как оказалось, на территории много домов, пруды, но самое главное – деревянный дворец на несколько этажей.
  • 12 марта активисты зашли в особняк Виктора Медведчука, расположенный под Киевом. Там традиционно оказалось много предметов роскоши, картин и шуб его жены Оксаны Марченко.

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Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
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Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
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Должен увидеть каждый
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