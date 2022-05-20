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В ОРДЛО кончились призывники? СБУ показала, кто воюет против Украины

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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20 мая, 11:01
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Оккупанты мобилизуют даже одноглазых и одноруких, из обмундирования им выдают только каски
СБУ показала видео допроса пленных оккупантов
СБУ показала видео допроса пленных оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты для восполнения потерь мобилизуют в свои ряды даже людей с инвалидностью. Об этом рассказывают мобилизованные из ОРДЛО, которые попали в плен к украинской армии.

Видео допросов пленных опубликовала Служба безопасности Украины.

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"Пошел на работу на "копанку". Приехала комендатура, попросила предъявить документы. Предъявил документы, сказали "садись в машину" и отвезли в военкомат. В военкомате выписали повестку на 26 февраля... Не успел зайти в военкомат, кричат – Страхов, в автобус. Посадили меня в автобус, одели, из обмундирования дали только каски, никаких бронежилетов. Я инвалид третьей группы, у меня глаз не видит с детства. Также видел в Новоазовске и ДЦП-шников, и одноруких – всех собирали", – рассказал пленный на допросе.

По его словам, мобилизованным обещали, что те будут просто стоять на блокпостах и проверять документы. Но в итоге он был вынужден прятаться от обстрелов в разрушенных домах и при первой удобной возможности сдался.

Другой пленный рассказал, даже не проходил медкомиссию в военкомате:

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"У меня тяжелая травма – проломан череп, гематома мозга. Из брони ничего не дали, кроме каски и крестика. Бронежилет пришлось покупать у россиян за 10 тыс. рублей".

В ОРДЛО отменили медосмотр для "призывников"

По данным Главного управления разведки Минобороны, россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. Чтобы обеспечить поставки "живой силы", с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров для "призывников".

Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов". Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.

Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения.

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