В Олешках оккупанты хотят назначить своего "мэра"

Местные жители пишут, что выйдут в городе на мирный протест в 10:00

В Херсонской области враг назначает "своих" глав городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Городской голова Олешек в Херсонской области сообщил, что завтра военные РФ попробуют назначить в городе свою оккупационную власть.

Об этом сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук в Facebook.

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"У меня есть 100-процентная информация, что завтра в 10.00 россияне хотят определиться, кто будет управлять городом. Так, как меня не стало, они будут искать, кто бы это сделал", – сказал он.

Отметим, что в комментариях к сообщению Рищука местные жители пишут, что выйдут в городе на мирный протест в 10:00.

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Несколько дней назад Рыщук покинул Олешки, потому что "мертвый мэр городу не нужен".

Оккупанты с моря нанесли ракетный удар по Одесской области

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате этого повреждены объекты инфраструктуры.

"Информация от Оперативного командования "Юг": В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются", — говорится в сообщении Одесского городского совета.

В Одесском горсовете напомнили о недопустимости публикаций фото и видео, разглашении обстоятельств и геолокации последствий боевых действий.

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