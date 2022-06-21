В Николаевской области вблизи берега сдетонировала морская мина: что известно

Боеприпас вынесло волнами моря

На пляже и в прибрежных водах людей не было/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

В Коблево Николаевской области с моря волнами к берегу принесло очередную морскую мину. На расстоянии около 50 метров она бесконтрольно сдетонировала.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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В тот момент, когда боеприпас российских оккупантов сдетонировал, на пляже и в прибрежных водах людей не было.

"Не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге, соблюдайте алгоритм правильных действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации. Доверяйте силам обороны и не оповещайте врага об их действиях ради вашей безопасности и защиты. В единении наша сила! Итого к Победе!", — говорится в сообщении.

ВСУ в 15-18 км от Херсона

Вооруженные Силы Украины находятся в 15-18 километрах от Херсона. Однако это не значит, что наши защитники освободят город уже в ближайшее время. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Арестович отметил, что наши военные уже очень близко к Чернобаевке и Херсону, однако активных действий там сейчас нет.

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"Там пауза, ведь стороны начали очень быстро выдыхаться. Сейчас два-три дня наступили и пауза. Замучены и те, и другие", — говорит советник ОП.

По словам Арестовича, сейчас на Херсонском направлении пауза, однако "проактивная – в нашу пользу". Он подтвердил, что ВСУ уже в 15-18 километрах от Херсона, а сам город наши защитники рассматривают в бинокли и прицелы.

"Однако нужно понимать, что радоваться заранее тоже не надо. Потому что война – это такое дело, что 18 километров можно полгода идти. Так что посмотрим", – сказал Арестович.

Также он добавил, что на Востоке наступают россияне, а на Юге – ВСУ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, готовы ли ВСУ к новому наступлению оккупантов на Харьков. Также мы писали, что оккупанты жалуются на тупик в армии РФ.