В Мелитополе оккупанты ищут новые холодильники для хранения тел убитых россиян

Эти события связаны с большими потерями захватчиков в живой силе

Россия несет огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупационная "администрация" Мелитополя Запорожской области срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники. Выяснилось, что переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых российских оккупантов. И таким образом больше не может принимать "груз 200".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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6 июня российские военные приехали в ООО "Арон-М" (Мелитополь, ул. Ломоносова, 370) и изучили его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг.

Руководство компании уведомили о "решении по временному их использованию на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих". Отмечается, что в настоящее время в Мелитополь активно завозятся трупы оккупантов, погибших во время боев в направлении Пологи – Гуляйполе.

Эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе. Кроме того, длительное хранение убитых тел связано с намерениями российского руководства скрыть реальные масштабы потерь от российского электората. Поэтому, практикуется так называемое "дозированное" отправление тел в РФ и максимальное растяжение этого процесса во времени.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.06

личного состава – около 31 700 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1398 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 3438 (+9) единиц;

артиллерийских систем – 711 (+8) единиц;

РСЗО – 213 (+0) единиц;

средств ПВО – 96 (+0) единиц;

самолетов – 212 (+0) единиц;

вертолетов – 178 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3);

крылатых ракет – 125 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15) единица;

специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении

По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15 отдельной мотострелковой бригады 2 общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Примерно 800 погибших и около 400 раненых.Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил потери врага по состоянию на 9 июня: за последние сутки ликвидировано 200 оккупантов, уничтожено 5 танков и 9 бронированных машин. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.