В Мариуполе случился обвал дома по улице Зеленского (фото)

В подвале обрушенного дома находилась женщина

В Мариуполе новое ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе начали рушиться пострадавшие от обстрелов дома. Первый – по улице Зеленского, 30. В этот момент в подвале дома была женщина.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, в подвале обрушенного дома находилась женщина, которую, к счастью, удалось достать из-под завалов.

Причина обвалов – полные подвалы воды из-за экспериментов с водоснабжением.

"Вода добивает то, что начали бомбы оккупантов. В Мариуполе не осталось безопасных домов, но продолжают жить люди. Потому что больше негде", – отметил Андрющенко.

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Обрушенный дом

Ситуация в Мариуполе

Местные жители, которых россияне привлекли к разборке завалов, подорвались на гранате. У подростка многочисленные осколочные ранения, у мужчины ранения легких, живота. Оба в реанимации в тяжелом состоянии. Андрющенко предупредил, что работа по разбору завалов опасна.

Во временно оккупированном Мариуполе планируется первый спектакль на 10 сентября — там, где россияне сбросили бомбу и убили сотни людей. Российская авиация 16 марта нанесла удар по драмтеатру, в бомбоубежище которого скрывались около тысячи гражданских людей. В результате была разрушена центральная часть здания театра, из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.

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Также Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе катастрофическая нехватка воды – местные жители уже собирают воду из луж. В то же время орки врут, что проблему "придумала украинская пропаганда".

Кроме того, в Мариуполе найдена новая братская могила по адресу ул. Киевская 53. В ней с конца февраля захоронены более сотни тел.