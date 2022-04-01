В Луганской области за сутки из-за обстрелов оккупантов погибли 2 человека, есть пострадавшие

Кроме этого, в области сложная ситуация с восстановлением критической инфраструктуры

Оккупанты обстреляли жилые дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате российских обстрелов за прошлые сутки, 31 марта, в Луганской области погибли 2 человека, еще 2 пострадали. Из-за мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Ивановки повреждено 20 объектов. Среди них 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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"От огня россиян погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошковки. Спасены из пламени 4 человека", – написал Гайдай.

Также разрушены 18 домов.

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Ситуация с критической инфраструктурой в области

По словам главы Луганской ОВА, Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск до сих пор остаются полностью без централизованного водоснабжения. Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта (около 73 500 абонентов), из них 28 полностью и 5 частично.

Обесточены 767 трансформаторных подстанций – 12 населенных пунктов частично и 22 полностью. Свет отсутствует у 124 914 потребителей области.

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