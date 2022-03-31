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В Кропивницком 7-летняя девочка торговала цветами, чтобы купить бронежилет для ВСУ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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31 марта, 09:27
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За несколько часов девочка выручила 4 тысячи гривен, а к ним добавила еще 1500 гривен из собственной копилки
Семилетняя волонтер собирала средства на бронежилет
Семилетняя волонтер собирала средства на бронежилет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кропивницком 7-летняя Варвара Хлевицкая продавала тюльпаны, чтобы помочь украинской армии. Девочка достала собственную копилку, где собирала деньги на новый телефон, но на качественную защиту для военных этого не хватило, поэтому она решила собрать необходимую сумму с помощью цветов.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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"Я хочу сама помочь солдатам", – сказала Варвара.

Девочка в центре Кропивницкого продавала тюльпаны, а возле нее была табличка с надписью: "Купи цветок, а я куплю броник".

Стоимость цветка устанавливают сами покупатели. Кто дает 10 гривен, кто 100 и 200.

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"Когда она по телевизору увидела "помогите армии", то стала думать, чем она может помочь", – сказала мама Варвары Марина Хлевицкая.

Цветы девочке бесплатно дали местные цветоводы, а табличку рисовала с мамой. За несколько часов Варвара выручила 4 тысячи гривен. К ним добавила еще полторы из собственной копилки.

"Я собирала себе на новый айфон и решила отдать солдатам", – сказала девочка.

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На собранные деньги волонтеры приобрели бронежилет. Его Варвара лично подарила защитнику.

В магазине мобильных телефонов узнали о поступке 7-летней Варвары и подарили юной волонтерке телефон.

Как стать волонтером в Украине?

Мы собрали несколько проверенных организаций, благодаря которым каждый небезразличный украинец может приобщиться к помощи своим согражданам в такой непростой ситуации:

  1. Платформа Donor.ua. Там регистрируются доноры и пациенты, нуждающиеся в крови. Платформа содержит нужные аннотации, адреса центров донорства.
  2. Центр совместных действий. Организация ищет тех, кто готов приютить соотечественников, убегающих от бомбардировок. Жители Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой или Ровенской областей, готовые принять у себя несколько человек, могут заполнить эту форму.
  3. Украинская волонтерская служба. Наибольшая потребность в волонтерах в направлениях: координация центров помощи для ВПЛ, подготовка потенциальных мест размещения людей, психологическая помощь для детей и подростков, сдача крови на донорство, организация помощи пожилым людям, автоволонтерство (водители с собственным транспортом).

Также, если вы являетесь специалистом в какой-либо сфере, вы можете предоставлять бесплатные консультации тем, кто в этом действительно нуждается. Таким образом вы тоже присоединитесь к когорте тех, кто не стоит в стороне от чужой беды.

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