В Кривом Роге после воздушной атаки РФ обнаружили "интересную" находку (фото)

В результате повреждены многоэтажные дома, помещения школы, детсад и автомобили

РФ ударила по Кривому Рогу. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

9 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами по одному из районов Кривого Рога Днепропетровской области. После обстрела обнаружили новые блоки управления ракетами Торнадо-С.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

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Как стало известно, в районе обстрела были обнаружены кассетные боевые элементы и современные российские блоки системы управления 9Б706.01 для ракет 300-мм.

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Чем обстреляли Кривой Рог. Фото: прокуратура

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В результате повреждены многоэтажные дома, помещения школы, детсад и автомобили горожан. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Обстрел Кривого Рога

Российская армия в субботу утром, 9 июля, обстреляла Ингулецкий район Кривого Рога. Оккупанты ударили из "Градов" по мирным жилым кварталам. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Обстрел российских военных унес жизни 41-летней женщины и 20-летней девушки. Кроме того, в результате вражеской атаки два человека получили занозовые ранения. Их госпитализировали в медучреждение.

Россияне также повредили школу и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина.

Глава Криворожской ВА Александр Вилкул сообщил детали утренних обстрелов Ингульца. По его словам, из РСЗО "Торнадо-С" громаду утром обстреляли из района между Новорайском и Костыркой.

В мирные районы полетело 10 ракет – осколочные и кассетные боекомплекты. Погибшая 41-летняя женщина – повар в детском саду, уходила на работу.

20-летняя девушка – в очень тяжелом состоянии, серьезные травмы в области сердца и печени, врачи борются за ее жизнь.

43-летний мужчина получил множественные осколочные ранения средней тяжести.

Ранее мы сообщали, что 18 июня Россия ударила ракетами по Кривому Рогу, есть пострадавшие.

Также напомним, что в ночь на 10 июня в Криворожском районе враг обстрелял две громады – Зеленодольскую и Широковскую. Бил по населенным пунктам из артиллерии и "Ураганов". Два человека получили ранения.