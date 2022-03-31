В Киевской области частично выгнали оккупантов: карта

В Киевской области освободили от оккупантов часть районов. Об этом свидетельствует карта Киевской ОВА.
Враг остается еще в пяти районах Киевской области – Дымерском, Бучанском, Гостомельском, Иванковском и Полесском.
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По сравнению с картой за прошлые сутки, по состоянию на 31 марта освобождены территории Бородянской и Немишаевской территориальных громад, а также Ирпень.
Карта за 30 марта
Война в Украине 31 марта
- Бойцы полка "Азов" продолжают свою борьбу за Мариуполь, который с 3 марта находится в блокаде. 30 марта наши герои уничтожили три танка противника и более 60 оккупантов. Среди российских солдат оказалось много мародеров.
- Российские военные, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами покинули нашу территорию и направились в Беларусь. На станции остается незначительное количество оккупантов.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в видео на своей странице в Facebook сообщил, что украинская армия завоевала правительству шикарные условия для выгодных переговоров.