В Киевской области частично выгнали оккупантов: карта

Киевская ОВА опубликовала актуальную карту боевых действий

Оккупантов продолжают выбивать из Киевской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области освободили от оккупантов часть районов. Об этом свидетельствует карта Киевской ОВА.

Враг остается еще в пяти районах Киевской области – Дымерском, Бучанском, Гостомельском, Иванковском и Полесском.

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По сравнению с картой за прошлые сутки, по состоянию на 31 марта освобождены территории Бородянской и Немишаевской территориальных громад, а также Ирпень.



Карта за 30 марта

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Война в Украине 31 марта