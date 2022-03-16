В Киеве задержали священника УПЦ (МП), который помогал оккупантам из РФ (фото)

В телефоне священника обнаружили переписку с российскими оккупантами, в которой обсуждалось нападение на Киев

Священник был задержан в своем доме / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 16 марта, в Киеве задержали священника Московского патриархата отца Онуфрия.

Об этом пишет Telegram-канал Киев Оперативный.

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При обыске у него дома выяснилось, что священник Русской православной церкви в Украине (УПЦ МП) сотрудничал со спецслужбами РФ.

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В телефоне священника была переписка с оккупантами, в которой обсуждалось нападение на Киев.

"В 15 км от Киева, брат. Ночью начнем. Будет штурм. 45 000 чеченцев с нами", – пишет оккупант.

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По сообщению Национальной полиции Украины, работники Департамента уголовного розыска задержали подозреваемого в шпионской деятельности и связанное с ним лицо, которое в социальных сетях называют "священником Московского Патриархата отцом Онуфрием (Сергей Тарасов)".

Киевская Митрополия сообщает, что в штате Украинской Православной Церкви иеромонаха Онуфрия с мирским именем Сергей Тарасов не существует, и Украинская Православная Церковь к нему не имеет отношения.

Епифаний благословил украинцев

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний подчеркивает, что желать смерти врагу и убивать российских захватчиков не является грехом в глазах церкви. Об этом митрополит сказал в эфире информационного телемарафона.

"Мы как народ не стремимся к смерти тех, кто является нашими соседями. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою землю. Наши воины защищают всех украинцев. Защищать, убивать врага – это не грех. Мы защищаем, мы не стремимся к чужому. И тот, кто пришел к нам с мечом, он от того меча и погибнет", – отметил предстоятель ПЦУ.

Митрополит призвал всех православных Украины, в частности верующих и священнослужителей Московского патриархата, объединиться вокруг признанной автокефальной поместной Православной церкви.

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