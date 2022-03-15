В Киеве прогремели мощные взрывы

Два взрыва были слышны в районе Южной Борщаговки

В Киеве снова взрывы. Коллаж "Сегодня"

В столице снова раздались мощные взрывы.

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

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По меньшей мере, два взрыва были слышны в районе Южной Борщаговки и на левом берегу Днепра.

Киев

В столице Украины оккупанты попали в жилой дом. Сразу после этого начался пожар в одной из квартир. По информации нашего корреспондента, было слышно два взрыва. Вероятно, был запуск ракет.

Война продолжается

Сидя в своем бункере, международный преступник Владимир Путин продолжает штамповать безумные планы по захвату хоть чего-то в Украине. Теперь в бункере родилась идея, переодеть в форму армии России белорусских солдат и отправить их на верную гибель в Украину.

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Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерации. У них есть большое желание одеть в форму РФ солдат белорусских военных частей. Многие из них отказываются воевать против нашей страны. Однако сейчас ФСБ Российской Федерации и ее службы, которые есть на территории Беларуси, уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским, скажем так, лекалам, заходить на нашу территорию. Однако мы к такому развитию события готовы и я предупреждаю, если мы тут будем находить белорусов, они будут иметь такой же отпор, как на сегодня имеют россияне, вместе с чеченцами", — отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, он разделяет россиян и чеченцев, потому что это два совершенно разных народа.

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