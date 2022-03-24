В Изюме российские военные уничтожили телебашню

В городе Изюме Харьковской области российские оккупанты обстреляли телебашню, а также повредили мемориал памяти Второй мировой войны на горе Кремянец.
Об этом на своей странице в Facebook написал начальник отдела Изюмского городского совета Максим Стрельник.
"В результате обстрелов врага разрушены не только исторические памятники, но и наша телевизионная башня. Рашисты хуже фашистов! Не забудем! Не простим! После нашей Победы мы восстановим все наши памятники на Кремянке и обязательно отстроим новую телебашню, которая будет подсвечиваться желто-голубыми цветами. Слава Украине!", – написал Стрельник.
Гора Кременец – комплексный памятник природы. На горе, кроме мемориала, находится телебашня и коллекция каменных баб, найденных на территории района.
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По информации ВСУ, сегодня враг в направлении Харьков активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточил на разрушении гражданской инфраструктуры города. На Изюмском направлении успеха не имел. Понес потери. Отступил в район южной части города.
Месяц войны в Украине
- Общие потери российских оккупантов за месяц войны против Украины составили 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов.
- СБУ получила очередные доказательства, что РФ отправила на войну в Украину срочников, которые не имеют военной подготовки, не хотят воевать.
- С начала широкомасштабного российского вторжения в столице повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садиков и 12 школ.
- Кроме того, Россия не забирает убитых солдат, они разлагаются и выделяют трупный яд, из-за этого возникла угроза для экологии Украины.
- Украинская армия и формирования территориальной обороны демонстрируют успехи в освобождении областей от российской армии, оккупантов почти выбили из Николаевской области.
- Также стало известно, что минометчики полка "Азов" в осажденном Мариуполе уничтожили несколько единиц военной техники российских оккупантов.
- С начала войны в Украине во время обстрелов погибли 112 детей, еще более 140 – ранены. Также из-за регулярных бомбардировок оккупантами повреждены 489 учебных заведений, 69 из них разрушены полностью.
- Кроме того, оказалось, что в Мариуполе жителей Левобережного района начали массово и принудительно вывозить на территорию России. Несколько тысяч человек уже оказались на территории оккупанта.
- В ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами самый густонаселенный район Ахтырки Сумской области, есть погибшие.