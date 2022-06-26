В ISW оценили, принесут ли успех Путину новые командующие войной в Украине

Российский президент в очередной раз инициировал кадровые перестановки

Путин в очередной раз заменил командующего войной в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский Институт изучения войны (ISW) оценил перестановку кадров командования так называемой спецоперацией России. По мнению военных аналитиков, ситуация в Украине для Кремля не улучшается.

Об этом сообщает ISW.

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Так, Минобороны России заявило, что руководство его центральной и южной группировками войск, воюющих в Украине, изменилось, подтвердив предыдущую оценку ISW о том, что высшее командование России реструктуризирует руководство операциями в Украине.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил 24 июня, что командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин командует центральной группировкой войск, отвечающей за боевые действия в районе Лисичанска (и предположительно, Северодонецка).

Конашенков также сообщил, что генерал армии Сергей Суровикин, командующий Воздушно-космическими силами России, возглавил "южную" группировку войск и руководил окружением Горского и Золотого.

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Сергей Суровикин и Владимир Путин

Минобороны Великобритании подтвердило, что российское командование отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных должностей в Украине, в том числе командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Андрея Сердюкова и командующего Южным военным округом Александра Дворникова, который, вероятно, исполнял обязанности главного командующего войной в Украине.

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По сообщениям британской разведки, сейчас войной в Украине фактически руководит генерал Сергей Суровикин, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что необычно большое количество ударов по Украине в ночь на субботу, 25 июня, может быть связано с тем, что у российских войск появился новый командующий – Сергей Суровикин, глава ВКС РФ.

Напомним, Российская Федерация уволила своих высокопоставленных командиров, которые "плохо действовали" в начале вторжения России в Украину.