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В Ирпене полиция начала зачистку города от диверсантов

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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23 марта, 11:15
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Полицейские в Ирпене защищают и помогают мирному населению с эвакуацией, а также освобождают город от шпионов
Бойцы полка специального назначения полиции Киевской области приступили к выполнению боевых задач в Iрпене
Бойцы полка специального назначения полиции Киевской области приступили к выполнению боевых задач в Iрпене / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ирпене полиция возобновила работу и начала зачистку города от диверсантов. Самая главная задача у правоохранителей сейчас заключается в том, чтобы помочь с эвакуацией мирным жителям, которые не смогли выехать. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города. Российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень, но полицейские продолжают служить, защищать и помогать людям мирного города.

Ситуация в Украине 23 марта

В Украине по состоянию на среду согласована работа 9 гуманитарных коридоров. "Укрзализныця" опубликовала новый график дополнительно назначенных эвакуационных поездов, которыми можно воспользоваться, чтобы выехать из горячих точек.

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В Киеве российские военные обстреляли Шевченковский и Святошинский район. Стреляли они по торговому центру, домам частного сектора и многоэтажке.

В тоже время, в Рубежном Луганской области оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека, в том числе двое детей.

В Чернигове российские военные разбомбили мост через Десну, который соединял город с Киевом. По мосту в Чернигов доставлялась гуманитарная помощь, а также проводилась эвакуация мирных жителей.

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