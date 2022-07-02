В Хмельницком коллаборантка "сливала" оккупантам информацию о ВСУ (фото)

В Хмельницком перед судом предстанет сторонница "русского мира": полицейские направили в суд обвинительный акт по коллаборантке. Об этом сообщает полиция региона.
Сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ разоблачили 50-летнюю жительницу областного центра в коллаборационной деятельности. Полицейские уже завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
"Женщина в течение февраля-апреля этого года на личной странице в соцсети публиковала видеоматериалы, отрицавшие факт вооруженной агрессии против Украины и распространение государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины. Также она совершала общественные призывы к поддержке решений и действиям государства-агрессора, откровенно прославляла военнослужащих России", – говорится в сообщении.
Во время обыска у нее были обнаружены русские флаги и другие предметы с символикой страны-агрессора.
Полицейские дознаватели сообщили женщине о подозрении в совершении преступления.
Ситуация с коллаборантами
- В марте Верховная Рада Украины приняла законы, касающиеся коллаборационной деятельности. Был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (регистр. № 5143) и закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (регистр. №5144).
- В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам командира и участников отряда самообороны. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
- В Харьковской области задержан коллаборант Евгений Брюханов, который согласился помогать российским оккупантам в Изюме.
- Кроме того, мы сообщали о том, что депутат Изюмского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Фомичевский помог российским оккупантам захватить город, показав незащищенный путь, рассказал Максим Стрельников.
- Отметим, что гражданам Украины, которые сотрудничают с российскими оккупантами, грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.