В Хмельницком коллаборантка "сливала" оккупантам информацию о ВСУ (фото)

Предательница продала Родину за кружку с Путиным

Стало известно, как украинка помогала оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

В Хмельницком перед судом предстанет сторонница "русского мира": полицейские направили в суд обвинительный акт по коллаборантке. Об этом сообщает полиция региона.

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ разоблачили 50-летнюю жительницу областного центра в коллаборационной деятельности. Полицейские уже завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

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"Женщина в течение февраля-апреля этого года на личной странице в соцсети публиковала видеоматериалы, отрицавшие факт вооруженной агрессии против Украины и распространение государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины. Также она совершала общественные призывы к поддержке решений и действиям государства-агрессора, откровенно прославляла военнослужащих России", – говорится в сообщении.

Во время обыска у нее были обнаружены русские флаги и другие предметы с символикой страны-агрессора.

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Полицейские дознаватели сообщили женщине о подозрении в совершении преступления.

Ситуация с коллаборантами