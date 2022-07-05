В Херсонской области оккупанты назначили "главой кабмина" бывшего ФСБшника (фото)

Коллаборанты в регионе объявили о формировании "правительства"

В Херсонской области заявили о формировании "правительства". Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты назначили главу оккупационного "правительства" Херсонской области. Им стал бывший ФСБшник Сергей Елисеев.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По его словам, коллаборанты в Херсонской области объявили о формировании "правительства". Так называемым "главой кабинета министров" назначен заместитель главы правительства Калининградской области Сергей Елисеев.

Еще два поста в оккупационном правительстве получили бывшие российские чиновники.

"Надеемся, этих клоунов партизаны подорвут в ближайшее время", – подчеркнул Братчук.

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Сергей Елисеев

Как ВСУ сорвут оккупантам референдум

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у российских оккупационных властей не выйдет в спокойной обстановке провести фейковый референдум о вхождении Херсонской области в состав России. ВСУ будут отрабатывать и этот сценарий.

Он также отметил, что у россиян нет ресурсов и наше наступление сдерживать, и фейковый референдум проводить.

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Раньше мы писали, что российские оккупанты совершили парные вертолетные налеты на подразделения ВСУ в Херсонской области. Таким образом захватчики пытались вернуть контроль над населенными пунктами, которые отбили украинские военные в ходе контрнаступления.