В Херсонской области оккупанты назначили "главой кабмина" бывшего ФСБшника (фото)

Российские оккупанты назначили главу оккупационного "правительства" Херсонской области. Им стал бывший ФСБшник Сергей Елисеев.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, коллаборанты в Херсонской области объявили о формировании "правительства". Так называемым "главой кабинета министров" назначен заместитель главы правительства Калининградской области Сергей Елисеев.
Еще два поста в оккупационном правительстве получили бывшие российские чиновники.
"Надеемся, этих клоунов партизаны подорвут в ближайшее время", – подчеркнул Братчук.
Сергей Елисеев
Как ВСУ сорвут оккупантам референдум
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у российских оккупационных властей не выйдет в спокойной обстановке провести фейковый референдум о вхождении Херсонской области в состав России. ВСУ будут отрабатывать и этот сценарий.
Он также отметил, что у россиян нет ресурсов и наше наступление сдерживать, и фейковый референдум проводить.
Раньше мы писали, что российские оккупанты совершили парные вертолетные налеты на подразделения ВСУ в Херсонской области. Таким образом захватчики пытались вернуть контроль над населенными пунктами, которые отбили украинские военные в ходе контрнаступления.