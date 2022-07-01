В Харьковской области ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам

Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков

ВСУ уничтожили оккупантов и их технику/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Харьковской области в Белозерской громаде военные Вооруженных Сил Украины нанесли парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач ликвидировано:

35 российских военных;

два модернизированных танка Т-72Б3;

четыре единицы другой бронированной техники.

Что потеряли оккупанты при побеге из Змеиного?

Украинские защитники точными ракетно-артиллерийскими ударами по группировке войск РФ на острове Змеиный уничтожили кучу техники оккупантов.

Военные ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов.

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При отступлении оккупанты также взорвали транспортно-заряжающую машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и над морем потеряли вертолет. Предположительно, также при отступлении проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что семьи оккупантов продают машины, чтобы забрать их с фронта. Также мы писали, что захватчики не выдержали огня ВСУ и сбежали из Змеиного.