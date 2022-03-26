В Харькове оккупанты снова обстреляли ядерный объект

Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий

Установка не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Коллаж "Сегодня"

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове в очередной раз попала под российские обстрелы.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

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В частности, установка, расположенная на базе Харьковского физико-технического института в районе Пятихаток, попала под обстрелы 26 марта.

"Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки", – говорится в сообщении.

Также в инспекции отметили, что установка не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки и/или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

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Обстрелы Харькова

24 марта оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. Несколько человек получили ранения.

Российские оккупанты разрушили 972 здания в Харькове, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.

Также Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракета "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.