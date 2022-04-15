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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Харькове оккупанты обстреляли жилые дома – есть погибшие, среди них младенец

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 апреля, 20:56
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Информация о пострадавших поступила сегодня, 15 апреля, в 16:16. На месте происшествия работало 29 бригад скорой помощи
Оккупанты цинично обстреливают дома в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты цинично обстреливают дома в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 15 апреля, российские оккупанты обстреляли жилые дома в Харькове. В результате этого есть много жертв, среди них – ребенок.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

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Из-за обстрела оккупантами жилых домов в Харькове погибли восемь человек. Среди погибших – семимесячный ребенок.

Как сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов, также из-за обстрелов ранены 42 человека. По его словам, информация о пострадавших поступила сегодня, 15 апреля, в 16:16. На месте происшествия работало 29 бригад скорой помощи.

В Харьковской области оккупанты расстреляли эвакуационный автобус – есть погибшие и раненные

Из-за гибели семи человек в результате обстрела эвакуационных автобусов в Харьковской области начато расследование. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"14 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в пгт Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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