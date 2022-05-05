В Харькове оккупанты обстреляли команду, которая эвакуировала из экопарка буйволов: погиб подросток

Еще два сотрудника получили тяжелые ранения

В Харькове оккупанты обстреляли команду, которая эвакуировала из экопарка буйволов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове 5 мая российские оккупанты снова обстреляли экопарк Фельдмана. Под обстрелы попали сотрудники и волонтеры, которые эвакуировали животных. В результате есть погибший и раненые.

Об этом сообщил владелец экопарка Александр Фельдман на своей странице в Facebook.

Реклама

Подробности

В результате обстрелов погиб 15-летний подросток. Еще два сотрудника получили тяжелые ранения.

"Во время эвакуации африканских буйволов из Фельдман Экопарк под обстрел попала команда наших сотрудников и волонтеров. Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизнь борются врачи. Погибшему парню было всего 15 лет. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных", – рассказал владелец экопарка.

Оккупанты бомбили вольеры хищников в Харькове

В Харькове из экопарка начали эвакуировать животных из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Основатель парка Александр Фельдман заявил, что главная задача – вывезти всех хищников. Если военные РФ повредят их клетки, напуганные львы, тигры и пантеры окажутся на воле и могут навредить людям. Об этом Фельдман написал в Facebook.

Реклама

По словам директора экопарка, российские военные практически уничтожили территорию и постройки. Снаряды прилетали прямо возле клеток хищников.

"Их вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел – и обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки", – написал Фельдман 5 апреля.

Ранее мы писали: