В Донецке оккупанты будут выдавать людям воду только по паспорту

Постоянного доступа к питьевой воде у жителей города не будет

Оккупанты не будут выдавать людям воду без паспорта "ДНР"/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Донецке российские оккупанты будут выдавать людям бутилированную воду только по паспорту. Такое "новшество" начнет действовать с 7 июля.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Реклама

Подробности

"Воду можно получить в пунктах раздачи воды на всех зарегистрированных членов семьи при наличии паспорта и свидетельства о рождении детей", — говорится в сообщении.

Жителям, у которых нет регистрации, вопросы с водой предлагают решать в отдельном порядке. Отмечается, что постоянного доступа к воде у людей не будет, а только с 10 до 18 часов.

Британская разведка рассекретила план РФ по Донбассу

Российские военные, вероятно, будут пытаться штурмовать город Славянск в Донецкой области. Военные РФ из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от города. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Реклама

"Учитывая, что город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс", – говорится в сообщении.

По информации разведки, за последнюю неделю российская армия, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как пройдет битва за Донбасс Также мы писали, что в ISW назвали две самые горячие точки на Донбассе.