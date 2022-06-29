В Днепре прогремели несколько взрывов (фото, видео)

По предварительной информации, могла сработать ПВО

В Днепре новые взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 29 июня, в Днепре прогремели несколько взрывов. По предварительной информации, могла сработать ПВО. Сейчас выясняются подробности.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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Местные жители услышали два громких взрыва и после этого началась воздушная тревога. Сейчас в городе виднеется задымление. Предположительно, работает ПВО. Информация уточняется.

Ракетный удар по Днепру

Во вторник, 28 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Местные жители слышали несколько взрывов. В небе над городом большой столб дыма. Стало известно, что ракета попала в СТО "Автодизель". Под завалами находятся люди.

Местные жители сообщили о нескольких взрывах в Днепре. До этого в небе заметили пролетающую ракету в сторону города.

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Затем мэр Днепра Борис Филатов подтвердил "прилеты" в городе.

"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", – заявил городской голова.

Позже Филатов сообщил, что ракета попала в СТО "Автодизель". Там не было ни одной техники, военных или оружия. Под завалами находятся люди.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что рашисты выпустили шесть ракет по Днепру:

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"Три ракеты наши военные сбили – над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей. В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются", – рассказал он.

Ранее мы писали, что в Днепре прогремел мощный взрыв. Однако на момент удара тревоги в городе не было. По предварительной информации, пожар возник на одном из предприятий.