В Чернобаевке слышны взрывы – что известно

На данный момент информация проверяется

Оккупанты могли снова ударить по Чернобаевке. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 19 мая, в Чернобаевке Херсонской области слышны взрывы. По предварительным данным, есть пострадавшие. На данный момент информация уточняется.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина 24".

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"Сообщают о взрывах в Чернобаевке в Херсонской области – есть пострадавшие. Проверяем информацию!" – заявили журналисты.

Как рассказали в Оперативном командовании "Пивдень", в Херсонской области враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных сил Украины, но местные уже очень хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались.

У оккупантов паника от упоминания о Чернобаевке

Тем временем у российских захватчиков началась паника от одного упоминания о Чернобаевке, где их регулярно уничтожают украинские защитники. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор двух российских командиров, один из которых представляет боевиков так называемой "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (в Чернобаевку. – Ред.). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?". И вот это – началась паника", – жалуется захватчик из "ДНР".

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По его словам, после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

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