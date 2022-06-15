В Чернобаевке прогремел взрыв, есть жертвы

В Чернобаевке в результате взрыва погибли люди / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Чернобаевка Херсонской области утром в районе местного рынка произошел взрыв. Есть погибшие и травмированные, количество уточняется. Об этом сообщает "Суспільне Херсон" ссылаясь на информацию от местных жителей.

Официальной информации о ситуации в регионе пока не поступало.

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Ранее сообщалось, что в Одессе и Одесской области 14 июня утром были слышны взрывы. Позже в городе была объявлена воздушная тревога.

12 июня в оккупированном российскими военными Бердянске прогремели три мощных взрыва. В результате взрыва часть города осталась без света и воды.