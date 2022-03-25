В Черниговской области ВСУ уничтожили колонну российских оккупантов (фото)

Вооруженные силы Украины уничтожили очередную колонну российских оккупантов в Черниговской области.
Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Север".
"Не такие уж и бронированные"
"Силы сопротивления Сиверщины неустанно работают над скорейшей победой наглого врага. Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле. Вместе к победе!" – указали в командовании.
Напомним, глава областной администрации Вячеслав Чаус заявил, что Чернигов полностью остался без электроснабжения и воды в результате обстрела российскими оккупантами города. Восстановительные работы идут по возможности.