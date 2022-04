В Беларуси заметили колонну военной техники РФ с отметками "V": ехала в сторону Москвы (видео)

Зафиксирована переброска более 100 единиц военной техники

В колоне было более ста машин

По Беларуси замечена большая колона российской техники, которая направлялась в РФ. Об этом написал в Twitter журналист Антон Мотолько и опубликовал соответствующие фото и видео.

"Колонна из 100 единиц военной техники с отметками "V" была замечена вблизи Борисова, двигавшейся по трассе М1 из Минска в сторону Смоленска (Москва). В сторону РФ направлялись Уралы и КамАЗы, УАЗы Патриоты, Кунги, бензовозы и автобусы ПАЗ", – сказал он.

A large column or Russian equipment was moving from Kalinkavichy (or Khoiniki) towards Gomel along the M10 highway.

At least 60 units were in the column, incl. Tigr armored vehicles, Ural and KamAZ trucks, KUNG systems, and armored personnel carriers. pic.twitter.com/DYSVY8Lqaz — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 4, 2022

Another column of military equipment was moving from Minsk towards Smolensk (Russia) along the M1 highway. The column consists of at least 50 units of equipment, among them KamAZ and Ural trucks, KUNG systems. pic.twitter.com/7LJFfSKoQO — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 4, 2022

A large column escorted by the Barysau traffic police was seen near the village of Abukhava (Orsha district, Vitebsk region), moving along the M1 highway towards Russia. pic.twitter.com/BIgKyXHtht — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 4, 2022

Раньше военную технику перевозили по железной дороге, а теперь на собственных колесах она двигается в Россию.

Кроме того, транспорт РФ был замечен под Оршей. Вблизи села Абухава (Оршанский район Витебской области) была замечена большая колонна в сопровождении ГАИ, которая двигалась по трассе М1 в сторону России.

Оккупанты награбленное продают в Беларуси

Возле отделения российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре солдаты РФ из КамАЗов выгружали замотанные тюки с вещами. Оккупанты на почте интересовались есть ли возможность отправлять международные посылки.

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты вывезли награбленное в Украине во время войны в Беларусь и теперь все это распродают. Солдаты-мародеры прихватили с собой украшения, автомобили, велосипеды, произведения искусства, мотоциклы, холодильники, посуду, ковры, детские игрушки, косметику, стиральные и посудомоечные машины.

39-й день войны в Украине

Под контролем Вооруженных сил Украины находится государственная граница Украины в Сумской области.

Российские оккупанты проводят перегруппировку сил, чтобы пойти в наступление на Донбассе. В частности, на востоке Украины задействуют наемников ЧВК "Вагнер".

4 апреля военные РФ нанесли по Николаеву ракетные удары.

Также стало известно, что в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области на территории одного из храмов нашли братскую могилу, где было около 150 мирных жителей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что с начала вторжения Российской Федерации в Украину умер 161 ребенок. Также пострадали еще 264 ребенка, однако фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно.

В Одесской военной администрации сообщили о ракетной атаке на один из объектов.