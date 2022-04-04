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В Беларуси заметили колонну военной техники РФ с отметками "V": ехала в сторону Москвы (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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4 апреля, 13:57
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Зафиксирована переброска более 100 единиц военной техники
В колоне было более ста машин
В колоне было более ста машин / Фото: Коллаж: Сегодня

По Беларуси замечена большая колона российской техники, которая направлялась в РФ. Об этом написал в Twitter журналист Антон Мотолько и опубликовал соответствующие фото и видео.

"Колонна из 100 единиц военной техники с отметками "V" была замечена вблизи Борисова, двигавшейся по трассе М1 из Минска в сторону Смоленска (Москва). В сторону РФ направлялись Уралы и КамАЗы, УАЗы Патриоты, Кунги, бензовозы и автобусы ПАЗ", – сказал он.

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Раньше военную технику перевозили по железной дороге, а теперь на собственных колесах она двигается в Россию.

Кроме того, транспорт РФ был замечен под Оршей. Вблизи села Абухава (Оршанский район Витебской области) была замечена большая колонна в сопровождении ГАИ, которая двигалась по трассе М1 в сторону России.

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Оккупанты награбленное продают в Беларуси

Возле отделения российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре солдаты РФ из КамАЗов выгружали замотанные тюки с вещами. Оккупанты на почте интересовались есть ли возможность отправлять международные посылки.

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты вывезли награбленное в Украине во время войны в Беларусь и теперь все это распродают. Солдаты-мародеры прихватили с собой украшения, автомобили, велосипеды, произведения искусства, мотоциклы, холодильники, посуду, ковры, детские игрушки, косметику, стиральные и посудомоечные машины.

39-й день войны в Украине

Под контролем Вооруженных сил Украины находится государственная граница Украины в Сумской области.

Российские оккупанты проводят перегруппировку сил, чтобы пойти в наступление на Донбассе. В частности, на востоке Украины задействуют наемников ЧВК "Вагнер".

4 апреля военные РФ нанесли по Николаеву ракетные удары.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что с начала вторжения Российской Федерации в Украину умер 161 ребенок. Также пострадали еще 264 ребенка, однако фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно.

В Одесской военной администрации сообщили о ракетной атаке на один из объектов.

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