Уничтожим этот "русский мир": боец ВСУ обратился к украинцам под звуки взрывов в Мариуполе (видео)

Украинские военнослужащие и силовики продолжают держать оборону города

Украинские воины бесстрашно защищают Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский военнослужащий, защищающий Мариуполь от вторжения российских оккупантов, обратился к согражданам с призывом уничтожить "русский мир". Видео обращения бойца ВСУ опубликовал Telegram-канал Украина 24.

В видеоролике слышно, что во время записи обращения военного в Мариуполе раздаются взрывы.

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"Мариуполь, 12 апреля, вы сами наблюдаете, каков "русский мир", – говорит боец и показывает на обгоревшее после вражеских обстрелов здание жилого дома.

По словам автора видео, украинские военнослужащие и силовики продолжают держать оборону города.

"Азов", КОРД, Силы специальных операций, морская пехота, Служба безопасности Украины, Нацгвардия, пограничники и другие подразделения. Мы тут, мы боремся, мы сражаемся. Мы бесстрашные, мужественные и сильные", – заявил боец.

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Он также подчеркнул, что "русский мир" устроил геноцид населения Украины.

"Солдаты РФ от беспомощности и страха уничтожают мирных граждан и уничтожают мирные дома. Мы обращаемся к каждому человеку: "Давайте скорее покончим с этим чудовищным русским миром. Мариуполь – это Украина! Мы ждем! Слава Украине!" – подытожил украинский воин.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что морские пехотинцы из 36-й бригады, которые защищают Мариуполь от российских военных, записали видеообращение. В нем военные заверяют, что они не оставили своих позиций.

Также мы информировали, что по словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, за время блокады города российскими войсками погибли более 10 тысяч мирных жителей.