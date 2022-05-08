Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Украинское сафари на Змеином! ВСУ уничтожили российский вертолет с десантом (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 мая, 11:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Остров Змеиный стал важным местом украинского сопротивления
Украинские защитники уничтожили российский вертолет. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники уничтожили российский вертолет. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские воины в очередной раз уничтожили технику российских оккупантов на острове Змеиный. Момент зафиксировали и опубликовали в Сети. Теперь у РФ минус один вертолет.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Реклама

На видео можно увидеть, как ВСУ уничтожили вертолет оккупантов вместе с десантом на острове Змеиный.

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и из воздуха. Вперед к победе", – написали под роликом.

ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов и 8 танков – Генштаб

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 400 российских оккупантов, 8 танков, 28 артиллерийских систем. Кроме того, с начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 25 500 живой силы. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook опубликовал потери противника с начала широкомасштабной войны.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.05 ориентировочно составили:

Реклама
  • личного состава – около 25 500 (+400) человек;
  • танков ‒ 1130 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед.;
  • артиллерийских систем – 509 (+0) ед.;
  • РСЗО – 179 (+7) ед.;
  • средств ПВО – 86 (+2) ед.;
  • самолетов – 199 (+0) ед.;
  • вертолетов – 156 (+1) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) ед.;
  • корабли/катера – 12 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19);
  • специальная техника – ​​39 (+1);
  • крылатые ракеты – 92 (+2).

Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 8 мая
1
Личный состав 25500
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 156
Вертолеты
4
Танки 1130
Танки
5
ББМ 2741
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 86
Средства ПВО
8
РСЗО 179
РСЗО
9
БПЛА 360
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1961
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Студент, который рвался на фронт… Егор Кигитов - член сборной Украины по пулевой стрельбе, брат-близнец чемпиона Европы Глеба Кигитова. Студент второго курса Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного с первых дней войны пошел добровольцем на передовую. Был ранен, обгорел, но после недели в госпитале отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт. Погиб, выполняя боевое задание.

История подвига
Непокоренные
Генерал-лейтенант Сергей Наев – командующий Объединенных сил ВСУ. За личное мужество, профессиональную организацию обороны и эффективное командование действиями личного состава и частями, ведущими боевые действия в важнейших направлениях, удостоен звания Герой Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

34628.9

Binance Coin (BNB)

359.83

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

94.02

Theta (THETA)

2.12

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять