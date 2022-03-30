Украинские военные сбили три вражеских самолета и беспилотник

Вражескую технику удалось сбить благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных Сил на Слобожанском направлении

Украинские военные сбили истребители-бомбардировщики и один БПЛА / Коллаж "Сегодня"

Украинские военные сбилитри самолета и один беспилотник российской армии сегодня, 30 марта, на Слобржанском направлении.

Об этом сообщает воздушное командование "Восток".

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"Сегодня расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил на Слобожанском направлении поражены сразу три самолета, предварительно – истребители-бомбардировщики и один БПЛА", – говорится в сообщении.

Над Киевом сбили несколько российских ракет

В ночь на 30 марта над Киевом силы противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет.

"В течение ночи была по всей стране воздушная тревога. Фактически не было таких территорий, где не было бы сирен. Под утро снова это повторилось, в частности на Донбассе – Краматорск, Бахмут, город Киев, Киевщина и так далее. Были обстрелы Чернигова, обстрелы в Хмельницкой области. В Киеве, насколько мы можем говорить, было сбито несколько ракет, над столицей. Сейчас ситуация уточняется", – сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко на канале "Украина 24" во время телемарафона "UAразом".

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