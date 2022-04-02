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Украинские военные отомстили за обстрел колонны волонтеров под Черниговом

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2 апреля, 22:31
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Убийц нашли меньше, чем за сутки
Ликвидирован полный состав ДРГ, которая наводила и корректировала огонь по эвакуационной колонне. Коллаж "Сегодня"
Ликвидирован полный состав ДРГ, которая наводила и корректировала огонь по эвакуационной колонне. Коллаж "Сегодня"

Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских оккупантов, которые убили волонтеров под Черниговом.

Об этом сообщает глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По его словам, убийц нашли меньше, чем за сутки.

"Меньше чем за сутки ВСУ нашли и ликвидировали русских, убивших наших Богдана Стефанишина, Алексея Антонова и прекрасную украинку", – написал Шабунин.

Он отметил, что ликвидирован полный состав ДРГ, которая наводила и корректировала огонь по эвакуационной колонне.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что под Черниговом от российского снаряда погиб муж нардепа Ольги Стефанишиной.

Также мы информировали, что Офис генерального прокурора Украины открыл 3457 уголовных производств против военнослужащих РФ по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Тем временем в Мариуполе также начали собирать материалы военных преступлений РФ.

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Варвара Хлевицкая – 7-летняя школьница из Кропивницкого. Чтобы помочь украинским военным, разбила копилку (собирала на телефон) – оказалось, мало. И Варя пошла продавать тюльпаны, поставив рядом табличку: "Купи цветок, а я куплю броник". За несколько часов выручила 4 тысячи гривен, добавила свои, и лично подарила воинам бронежилет.
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