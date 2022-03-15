"Украине в НАТО не войти": выступление Зеленского перед лидерами государств (видео)

Президент Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force заявил, что Украина понимает, что не войдет в НАТО.
Видео выступления опубликовали в Telegram главы государства.
"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Мы годами слышали про якобы открытые двери, но уже услышали, что нам туда не войти. Это правда и это нужно признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нас поддерживают", – сказал Зеленский.
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Президент призвал Европу направить больше оружия. По его словам, Европа должна обеспечить собственную безопасность, помогая Украине защищаться от России.
"Вы знаете, какое оружие нам нужно… без вашей поддержки было бы очень трудно. Я очень благодарен, но я хочу сказать, что нам нужно больше… Я надеюсь, что вы сможете увеличить этот объем и вы увидите, как это защитит вашу безопасность", – сказал Зеленский.
Он добавил, что мы все являемся мишенью России, и все пойдет против Европы, если Украина не устоит.
"Поэтому я хотел бы попросить вас помочь себе, помогая нам", — сказал Зеленский лидерам.
Призывы закрыть небо
- Напомним, украинские политики неоднократно обращались к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной, чтобы оградить людей от российской авиации. Президент Владимир Зеленский заявил, что если не закрыть небо, ракеты России будут падать на страны НАТО.
- Совет церквей и религиозных организаций призвал закрыть небо над Украиной и создать гуманитарные коридоры.
- Группа из 27 американских политиков подписала открытое письмо администрации Джо Байдена с призывом ввести ограниченную бесполетную зону.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к НАТО с просьбой о передаче боевой авиации и средств ПВО. Такие шаги он назвал вероятной альтернативой, которая могла бы заменить требование закрыть небо над Украиной.