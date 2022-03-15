"Украине в НАТО не войти": выступление Зеленского перед лидерами государств (видео)

Президент обратился к лидерам Северной Европы

Зеленский выступил по видеосвязи на встрече руководителей Joint Expeditionary Force в Лондоне. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force заявил, что Украина понимает, что не войдет в НАТО.

Видео выступления опубликовали в Telegram главы государства.

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"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Мы годами слышали про якобы открытые двери, но уже услышали, что нам туда не войти. Это правда и это нужно признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нас поддерживают", – сказал Зеленский.

Президент призвал Европу направить больше оружия. По его словам, Европа должна обеспечить собственную безопасность, помогая Украине защищаться от России.

"Вы знаете, какое оружие нам нужно… без вашей поддержки было бы очень трудно. Я очень благодарен, но я хочу сказать, что нам нужно больше… Я надеюсь, что вы сможете увеличить этот объем и вы увидите, как это защитит вашу безопасность", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что мы все являемся мишенью России, и все пойдет против Европы, если Украина не устоит.

"Поэтому я хотел бы попросить вас помочь себе, помогая нам", — сказал Зеленский лидерам.

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