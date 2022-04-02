Украинцы сопротивляются оккупантам отравленными пирожками и алкоголем

Более 500 военнослужащих России находятся в больницах из-за тяжелого отравления

Украинцы борются с оккупантами / Коллаж "Сегодня"

Украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами. Российских военных травят местные жители, а также они попадают в больницы из-за алкоголя.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Местные жители Изюмского района Харьковская область дали россиянам отравленные пирожки. В результате двое оккупантов погибли сразу, а еще 28 попали в реанимацию. Пока неизвестно их состояние.

Еще около 500 военнослужащих РФ находятся в больницах из-за тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

"Российское командование списывает эти случаи на так называемые небоевые потери", – говорится в сообщении.

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Облученных оккупантов с ЧАЭС лечат в Гомеле

На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные рыли себе окопы. Также военнослужащие жаловались, что они получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.

"Прикинь, мы там (под Чернобылем. – Ред.) две недели стояли, и нас всех в бой бросили, пид***сы еб**ые. Наше государство, я всех ненавижу на**й", – говорит военный.

После этого оккупантов повезли в белорусский Гомель на лечения. Все из-за того, что они получили большую дозу радиации.

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