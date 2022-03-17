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Украина запросила у Японии спутниковые снимки войск РФ – СМИ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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17 марта, 15:25
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Некоторые из этих спутников принадлежат правительству, а другие – частным компаниям
Узнать расположение группировок войск России будет проще. Фото: коллаж "Сегодня"
Узнать расположение группировок войск России будет проще. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина запросила у Японии снимки со спутников для определения местонахождения российских войск.

Об этом сообщает издание Nikkei.

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Отмечается, что Япония использует спутники с радаром с синтезированной апертурой (SAR), которые могут получать изображения днем и ночью высокого качества, а также через облака и другие препятствия в атмосфере.

Ожидается, что решение примет Агентство национальной безопасности, а не коммерческие спутниковые операторы, учитывая, что изображения будут использоваться в военных целях.

По словам источников издания, правительство также будет внимательно учитывать ситуацию в Украине при принятии решения.

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