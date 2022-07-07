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Удар ракетами по Харькову и обстрелы Сумской области: главное об атаках РФ за ночь (видео)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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7 июля, 11:59
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Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города
Оккупанты обстреливают украинцев из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Оккупанты обстреливают украинцев из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 7 июля российские захватчики снова обстреляли Днепропетровскую область. В то же время оккупанты осуществляли артиллерийские обстрелы и нанесли авиационные удары по другим областям Украины.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

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Николаевская область

Утром сегодня, 7 июля, в Николаеве и области прогремели взрывы – писали о не менее чем 12 выпущенных ракетах.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что вечером, 6 июля, в результате попадания боеприпасов и их обломков загорелась сухая трава в Корабельном районе города. А утром 7 июля Очаков подвергся обстрелам. Потерпевших нет.

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"Также утром 7 июля были обстрелы Островского старостинского округа Куцурубской громады. Разрушено фермерское хозяйство. Пострадавших нет", – сказал он.

Днепропетровская область

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что враг продолжает бить по Криворожскому району

"Под обстрелами снова Зеленодольская громада. В Марьинском повреждена линия электропередачи. Село частично без света. Люди не пострадали", – сообщил он.

Черниговская область

Руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус писал у себя в Telegram о воздушной тревоге по состоянию на 03:13.

Позже он отметил, что в Чернигове идет ремонт городской больницы № 3, пострадавшей от ракетных и бомбовых ударов во время полномасштабного вторжения российских войск. В частности, были повреждены более 100 окон, дверь, снарядом разрушено помещение рентген-диагностического отделения.

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Харьковская область

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ночью российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. Около 01:00 сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для слабовидящих детей в Немышлянском районе. Предварительно известно, что в результате ночных обстрелов пострадавших нет.

"На территории области враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов. Оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданские объекты Харьковской области, дома людей, хозяйственные постройки. Из-за обстрелов горят лесополосы, поля с урожаем аграриев, уничтожаются запасы сена. В с. Калиново Золочевской ОТГ оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, произошел масштабный пожар, который ликвидировали спасатели", – сообщил Синегубов.

Также оккупанты вели обстрел населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка.

Сумская область

В Генштабе отметили, что противник осуществлял артиллерийские обстрелы и нанес авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

Одесская область

Утром сегодня, 7 июля, оккупанты атаковали двумя ракетами один из районов Одесской области. Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна. Также огневой атакой двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиного.

Донецкая и Луганская области

Генштаб заявил, что на Славянском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чепель.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григоровки, а на Бахмутском – обстрелял из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Также противник нанес авиационный удар неподалеку от Спорного.

Стало известно, что противник пытается сломить сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россиянам уже третий месяц не удается захватить трассу из Лисичанска в Бахмут.

Ведущий и журналист Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил о потерях врага по состоянию на 7 июля:

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что захватчики ударили ракетами по Сумской области. Также мы писали, что в России заканчиваются современные высокоточные ракеты.

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Спас десятки жизней ценой своей... Олег Адамовский – подполковник, командир подразделения 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. В мирной жизни помогал бездомным животным, содержал приют. Погиб во время обороны Харькова, до последнего прикрывая отход попавших во вражескую засаду побратимов. Спас десятки жизней, но свою потерял. Ему было 30 лет. Герой Украины. Посмертно.

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