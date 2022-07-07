Удар ракетами по Харькову и обстрелы Сумской области: главное об атаках РФ за ночь (видео)

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города

Оккупанты обстреливают украинцев из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 7 июля российские захватчики снова обстреляли Днепропетровскую область. В то же время оккупанты осуществляли артиллерийские обстрелы и нанесли авиационные удары по другим областям Украины.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

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Николаевская область

Утром сегодня, 7 июля, в Николаеве и области прогремели взрывы – писали о не менее чем 12 выпущенных ракетах.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что вечером, 6 июля, в результате попадания боеприпасов и их обломков загорелась сухая трава в Корабельном районе города. А утром 7 июля Очаков подвергся обстрелам. Потерпевших нет.

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"Также утром 7 июля были обстрелы Островского старостинского округа Куцурубской громады. Разрушено фермерское хозяйство. Пострадавших нет", – сказал он.

Днепропетровская область

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что враг продолжает бить по Криворожскому району

"Под обстрелами снова Зеленодольская громада. В Марьинском повреждена линия электропередачи. Село частично без света. Люди не пострадали", – сообщил он.

Черниговская область

Руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус писал у себя в Telegram о воздушной тревоге по состоянию на 03:13.

Позже он отметил, что в Чернигове идет ремонт городской больницы № 3, пострадавшей от ракетных и бомбовых ударов во время полномасштабного вторжения российских войск. В частности, были повреждены более 100 окон, дверь, снарядом разрушено помещение рентген-диагностического отделения.

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Харьковская область

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ночью российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. Около 01:00 сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для слабовидящих детей в Немышлянском районе. Предварительно известно, что в результате ночных обстрелов пострадавших нет.

"На территории области враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов. Оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданские объекты Харьковской области, дома людей, хозяйственные постройки. Из-за обстрелов горят лесополосы, поля с урожаем аграриев, уничтожаются запасы сена. В с. Калиново Золочевской ОТГ оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, произошел масштабный пожар, который ликвидировали спасатели", – сообщил Синегубов.

Также оккупанты вели обстрел населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка.

Сумская область

В Генштабе отметили, что противник осуществлял артиллерийские обстрелы и нанес авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

Одесская область

Утром сегодня, 7 июля, оккупанты атаковали двумя ракетами один из районов Одесской области. Об этом рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна. Также огневой атакой двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиного.

Донецкая и Луганская области

Генштаб заявил, что на Славянском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чепель.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григоровки, а на Бахмутском – обстрелял из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Также противник нанес авиационный удар неподалеку от Спорного.

Стало известно, что противник пытается сломить сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россиянам уже третий месяц не удается захватить трассу из Лисичанска в Бахмут.

Ведущий и журналист Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил о потерях врага по состоянию на 7 июля:

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что захватчики ударили ракетами по Сумской области. Также мы писали, что в России заканчиваются современные высокоточные ракеты.