Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Змеиный освободили? 🛡 Саммит НАТО в Мадриде 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Террор Криворожского района и хаотичные обстрелы Лисичанска: главное об атаках РФ за ночь (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 июня, 10:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские оккупационные войска продолжают атаковать мирные украинские города
В результате обстрелов оккупантов есть разрушения. Фото: коллаж "Сегодня"
В результате обстрелов оккупантов есть разрушения. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 30 июня враг снова обстрелял Харьковскую область. Также опять подверглась мощным обстрелам оккупантов Днепропетровская область.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

Реклама

Николаевская область

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью и сегодня утром 30 июня были обстрелы в Широковской общине. Разрушен один жилой дом, повреждено – два. Потерпевших нет. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Днепропетровская область

Российские войска ударили по центру села в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг продолжает терроризировать города и села Криворожского района. Наутро несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую громаду. В большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения. В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали", – написал он.

По словам Резниченко, в других районах области на эту минуту спокойно.

Реклама

Харьковская область

Ночью оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. По данным Telegram-канала "Харьков 1654", по городу было выпущено около шести ракет, было несколько попаданий.

Реклама

Херсонская область

Парными вертолетными налетами российские Ми-8 пытались выбить подразделения ВСУ из только что освобожденных населенных пунктов Херсонской области, но атаки были отбиты. Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".

Также групповой налет вражеских вертолетов на север Херсонской области был отражен переносными зенитно-ракетными комплексами. Украинская авиация отработала семь воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, скоплением вражеской силы и техники, а также двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Благодаря точным ударам российской армией за день потеряно более 40 солдат, две гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", а также несколько единиц автомобильной техники и полевой склад горюче-смазочных материалов.

Одесская область

Ночью и сегодня утром 30 июня были обстрелы в Широковской общине. Разрушен один жилой дом, повреждено – два. Потерпевших нет. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Луганская область

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты обстреливают Лисичанск хаотично. В город трудно добраться и уехать оттуда. Несмотря на опасность, стараемся завозить продукты питания. Воду населению подвозят только работники ГСЧС.

Автодороги в Лисичанск усыпаны обломками снарядов, колеса у транспорта прокалываются регулярно. Украинские военные выполнили задание в Северодонецке на 200%, нанесли россиянам значительные потери в личном составе и технике. При уходе из города не было ни одного погибшего с нашей стороны.

Ранее мы сообщали, что оккупанты вертолетами атаковали ВСУ в отбитых населенных пунктах Херсонской области.

Также напомним, на юге ВСУ разгромили оккупантов и их технику.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 30 июня
1
Личный состав 35600
Личный состав
2
Танки 1573
Танки
3
ББМ 3726
ББМ
4
Артиллерия 790
Артиллерия
5
Средства ПВО 104
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 641
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2602
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19443.89

Binance Coin (BNB)

212.87

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

51.71

Theta (THETA)

1.15

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,22
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
39,00
-
-
57,99
40,18
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,78 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.78

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять