Удар по Бахмуту. Список зверств России пополнился новыми именами

Из-под завалов разрушенного оккупантами дома в Бахмуте Донецкой области достали тело 2-летнего ребенка. Также погибла 35-летняя женщина. Кроме того, ранено 4 человека.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Новые подробности
По данным следствия, количество жертв после обстрела оккупантами многоквартирного дома в Бахмуте увеличилось. В результате разбора завалов спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.
Сейчас общее число погибших составляет 5 человек, раненых – 4.
Разрушенный дом в Бахмуте. Фото: Донецкая областная прокуратура
Что было ранее?
17 мая в результате авиаудара вооруженных сил России по Бахмуту один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на 5 этажах.
Двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина погибли, еще четверо человек, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет получили ранения различной степени тяжести.
Поисково-спасательные мероприятия на месте происшествия продолжаются.